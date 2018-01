Adem Kılıççı kimdir aslen nereli bombayı patlattı!

Survivor 2018 için nefesler tutuldu heyecanlı geri sayım başladı! Bu sene All Star kadrosunda şampiyonluğu son anda kaybeden Adem Kılıççı da var. Peki Adem Kılıççı kimdir aslen nerelidir, instagram hesabından hangi pozları çok konuşuldu, Adem Kılıççı anne babası ve ailesiyle ilgili neler söylemişti? Survivor'ın gelmiş geçmiş en iddialı yarışmacılarını bir araya getiren 2018 All Star kadrosunda kimler yok ki! Bu sene ünlüler kadrosunda Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu, Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve şampiyonlar şampiyonu Turabi Çamkıran var.

Survivor hazırlıklarına tam gaz hazırlanan Adem Kılıççı adaya gitmeden bombaları sıraladı. Adada çok entrika ve ihanet gördüğünü açıklayan Kılıççı 'Bu sefer her şeye hazırım her türlü ihanete her türlü entrikaya hazırım gerekirse yine tek başıma savaşırım diyerek' rakiplerine gözdağı verdi.