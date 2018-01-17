Adem Kılıççı kimdir aslen nereli bombayı patlattı!

Adem Kılıççı kimdir aslen nereli bombayı patlattı!

Survivor 2018 için nefesler tutuldu heyecanlı geri sayım başladı! Bu sene All Star kadrosunda şampiyonluğu son anda kaybeden Adem Kılıççı da var. Peki Adem Kılıççı kimdir aslen nerelidir, instagram hesabından hangi pozları çok konuşuldu, Adem Kılıççı anne babası ve ailesiyle ilgili neler söylemişti? Survivor'ın gelmiş geçmiş en iddialı yarışmacılarını bir araya getiren 2018 All Star kadrosunda kimler yok ki! Bu sene ünlüler kadrosunda Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu, Hilmi Cem İntepe, Merve Aydın, Murat Ceylan, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve şampiyonlar şampiyonu Turabi Çamkıran var.

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Adem Kılıççı kimdir aslen nereli bombayı patlattı!

Survivor hazırlıklarına tam gaz hazırlanan Adem Kılıççı adaya gitmeden bombaları sıraladı. Adada çok entrika ve ihanet gördüğünü açıklayan Kılıççı 'Bu sefer her şeye hazırım her türlü ihanete her türlü entrikaya hazırım gerekirse yine tek başıma savaşırım diyerek' rakiplerine gözdağı verdi.

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Adem Kılıççı kimdir aslen nereli bombayı patlattı!

ADEM KILIÇÇI ANNE BABASI VE KARDEŞİ: Boksun yıldızı Adem Kılıççı anne babası ve kız kardeşine çok düşkün. İnstagram hesabında ailesine olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Adem Kılıççı Survivor 2018 All Star'da onlar için yarışacak. Şimdi pek çok madalya kazanan sporcu Adem Kılıççı'yı daha yakından tanıyalım.

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Adem Kılıççı kimdir aslen nereli bombayı patlattı!

ADEM KILIÇÇI KİMDİR ASLEN NERELİ: Survivor 2017 sezonunda birinciliği son anda kaçıran Adem Kılıççı, 5 Mart 1986 tarihinde Ağrı’da dünyaya geldi. İstanbul’da yer alan Fenerbahçe Boks şubesinde hala kariyerini devam ettiriyor.

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