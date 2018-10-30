Adba International EMEA Bölgesinde 2. Kez “Müşteri Deneyimi” Şampiyonu oldu!

Müşteri ilişkileri yönetimine getirdikleri yeni yaklaşımdan dolayı pek çok global şirketi geride bırakan Adba International “Luminary’’ kategori ödülünü kazandı. Ödülü, Adba International’ın Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bayazıt ve THY Müşteri İlişkileri Müdürü Derya Aydemir Yılmaz Londra’da düzenlenen törende aldılar.

Sosyal CRM ile müşteri deneyimini, üst düzey iş stratejisine dönüştürdüler

Clarabridge yöneticileri, Türkiye’nin en çok etkileşim alan sosyal medya hesaplarına sahip olan Türk Hava Yolları’nın 4 yılı aşkın bir süredir sosyal CRM ve sosyal medya analizini gerçekleştiren Adba International’ın ödülü almasındaki en önemli etkenin sosyal CRM anlamında müşteri deneyimini üst düzey bir strateji haline dönüştürmeleri olduğunun altını çizdi.

Yarışmaya katılmak için şirketlerde aranan kriterler arasında şirketin vizyon, strateji sahibi olması, işin yapılış biçimi ve başarılı sonucunu gösterebilmesi gerekiyor. Ödülü kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Adba International Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bayazıt; "Türk Hava Yolları ile yapmış olduğumuz çalışmada 7 dilde 7/24 hizmet sunuyoruz. Bu diller arasında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Arapça ve Türkçe olmakla birlikte, gelen iletilerin yoğunluğuna göre hızlıca yeni diller ekleyebiliyoruz. Sosyal CRM, artık müşteri deneyiminin vazgeçilmez bir parçası. Biz de Adba olarak gerek sosyal CRM, gerek sosyal medya veri analizi ve çeviri hizmetlerimizle müşterilerimize hem Türkiye hem de global pazarda artı değerler üreterek, rekabette öne çıkmalarını sağlayamaya devam edeceğiz. Çözüm odaklı yaklaşımımız ve müşteri memnuniyetindeki artış bu ödülü kazanmamızda büyük rol oynadı. Bu da ADBA ekibinin ne kadar titiz ve verimli çalıştığının göstergesidir" dedi.