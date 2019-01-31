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Adaylığı geri alınan MHPli isim kalp krizi geçirdi!

Adaylığı geri alınan MHPli isim kalp krizi geçirdi!

MHP'nin Osmaniye Hasanbeyli belediye başkan adayı olarak ismi açıklanan ve 9 gün sonra adaylığı geri alınan Mehmet Erol Müftüoğlu, kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldı.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 17:00 - Güncelleme: 31-01-2019 17:00

21 Ocak günü MHP Genel Merkezince Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesine belediye başkanı olarak ismi açıklanan Mehmet Erol Müftüoğlu’nun adaylık heyecanı 9 gün sürdü. MHP Genel Merkezince Müftüoğlu’nun 30 Ocak günü adaylıktan geri alındığı açıklandı. İddiaya göre, adaylıktan geri alındığını öğrenen Mehmet Erol Müftüoğlu, Hasanbeyli ilçesinde seçim çalışmasındayken akşam saatlerinde Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki evine dönmek için beraberindekilerle yola çıktı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI: Yolda rahatsızlanan Müftüoğlu önce İslahiye ilçesindeki bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinde Mehmet Erol Müftüoğlu’nun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu için Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edilen Müftüoğlu, yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mehmet Erol Müftüoğlu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği ve sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 31 Ocak 2019 17:22 Sağlik her şeyden önemli,Gecmiş olsun Allah ailesine bağişlasin

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