Aday olmuyor! Davutoğlu Babacan ve Atalay iddiası...

BÜLENT Arınç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü dakikalarda Erdoğan'la görüşeceği iddiaları gündeme gelen eski başbakan ve AK Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı olmayacağı iddia edildi.

DÜNKÜ GRUP TOPLANTISINA GELMEDİLER... Seçimlerde aday olmayacağı konuşulan Ahmet Davutoğlu, AK Parti’nin dünkü grup toplantısına katılmadı. Dünkü grup toplantısında gözlerin en çok aradığı isimler olan eski Başbakan Yardımcıları Ali Babacan ve Beşir Atalay da grupta yoktu. Bu isimlerin Abdullah Gül ile birlikte hareket edecekleri iddia ediliyordu...

GÖRÜŞME TALEBİ GÜL'DEN GELDİ... Bu arada önceki gün Abdullah Gül’le görüşmesine ilişkin Davutoğlu’nun yakın çevresinden “Görüşme talebi Gül’den geldi. Davutoğlu sürece ilişkin henüz pozisyon da almadı. Seçimlerden sonra farklı gelişmeler olabilir” değerlendirmesi geldi.