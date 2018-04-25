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Aday olmuyor! Davutoğlu Babacan ve Atalay iddiası...

Aday olmuyor! Davutoğlu Babacan ve Atalay iddiası...

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan ve Beşir Atalay'ın 24 Haziran seçimlerinde AK Pari'den milletvekili adayı olmayacakları iddia edildi...

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 07:29 - Güncelleme: 25-04-2018 07:29

BÜLENT Arınç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü dakikalarda Erdoğan'la görüşeceği iddiaları gündeme gelen eski başbakan ve AK Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı olmayacağı iddia edildi.

DÜNKÜ GRUP TOPLANTISINA GELMEDİLER... Seçimlerde aday olmayacağı konuşulan Ahmet Davutoğlu, AK Parti’nin dünkü grup toplantısına katılmadı. Dünkü grup toplantısında gözlerin en çok aradığı isimler olan eski Başbakan Yardımcıları Ali Babacan ve Beşir Atalay da grupta yoktu. Bu isimlerin Abdullah Gül ile birlikte hareket edecekleri iddia ediliyordu...

GÖRÜŞME TALEBİ GÜL'DEN GELDİ... Bu arada önceki gün Abdullah Gül’le görüşmesine ilişkin Davutoğlu’nun yakın çevresinden “Görüşme talebi Gül’den geldi. Davutoğlu sürece ilişkin henüz pozisyon da almadı. Seçimlerden sonra farklı gelişmeler olabilir” değerlendirmesi geldi. 

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AHMET DAVUTOĞLU KİMDİR?

26 Şubat 1959’da Konya’da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı. 1983–84 eğitim öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi b&oum

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Başbakan Yardımcısı Beşir Aatalay 1947 yılında Keskin’de doğdu. 1959 yılında Keskin Atatürk ilkokulunu, 1962 yılında Kırıkkale ortaokulunu ve 1965 yılında Kırıkkale Lisesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1970 y

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