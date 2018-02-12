  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Adana'yı ayağa kaldıran tecavüz iddiası

Adana'da düğün sahibinin uyuyan 3 yaşındaki kızına tecavüz etmek isterken yakalanan 20 yaşındaki Sedat K. için yüzlerce vatandaş karakol önünde toplandı. Polis kalabalığı sakinleştirmeye çalışırken, tecavüz sanığı çarşafa sarılarak sağlık kontrolüne getirildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 12-02-2018 00:30 - Güncelleme: 12-02-2018 00:30

ADANA'da bir düğün sırasında 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmek isteyen 20 yaşındaki Sedat K. kendisini fark eden vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Çıplak halde olay yerinden kaçan şüpheli, polis tarafından çarşafa sarılarak hastaneye getirildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1919 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat K., bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burda annesi tarafından bir odada uyutulan 3 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat K., iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarttı. Bu sırada düğündeki davetlilerinden bir kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek için eve girdiğinde, Sedat K.’yı üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat K.’ya saldırdı.

Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Sedat K.’ya saldırıp, linç etmek istedi. Şüpheli Sedat K., çıplak halde evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Vatandaşların ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÇARŞAFA SARILI HALDE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Sedat K., sağlık kontrolüne çarşafa sarılı halde getirildi. Küçük kızın yakınları, zanlının sağlık kontrolüne getirildiği hastaneye gelerek, saldırmak isteyince polis, Sedat K.’yı arka kapıdan çıkardı. Çevik Kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Sedat K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS MERKEZİNE YÜRÜMEK İSTEDİLER

Taciz mağduru küçük kızın hastanedeki tedavisi devam ederken, yakınları ve komşuları da durumu protesto etmek için bölgede bulunan polis merkezine yürümek istedi. Yürüyüşleri yasal olmadığı için polisin tarafından durdurulan yaklaşık 50 kişilik grup, zanlının idam edilmesini istedi. Bir süre zanlı Sedat K. aleyhinde slogan atan grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı. Küçük kızın tecavüze uğrayıp uğramadığı ise hastaneden gelecek rapor sonucunda kesinlik kazanacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Adana'yı ayağa kaldıran tecavüz iddiası haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • OFLU BABA 12 Şubat 2018 03:07 ADANA BU COCUKLARIN YUZDE ELLISI DAHA BEBEKKEN COCUKKEN ANNE BABA TARAFINDAN DOVULEREK BUYUTULDUGU ICIN AKLINI YITIREN COCUKLAR BUYUDUGUNDE NE YAPTIGINI BILMIYOR YA SAPIK OLUYOR YADA GASPCI YADA HIRSIZ

    CEVAP YAZ 1 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat