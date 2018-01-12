Adanalı dizinin Maraz Alisiydi Mehmet Akif Alakurt'un son hali şaşkına çeviriyor

Şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy varsa bir zamanlar Mehmet Akif Alakurt vardı. Kadınların bayıldığı erkeklerin ise çok özendiği biriydi Mehmet Akif Alakurt yer aldığı diziler ile tüm Türkiye'yi etkisi altına almıştı. Cansu Dere'yle başrolünü oynadığı Sıla dizisiyle milyonları kendisine hayran bırakan Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşkına çevirdi.



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MEHMET AKİF ALAKURT KİMDİR; Mehmet Akif Alakurt, 23 Temmuz 1979 tarihinde,İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Ordu Fatsa'lıdır. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul'da Kadırga ve Kumkapı'da hareketli bir çocukluk dönemi geçirdi.1998 yılında, Neşe Erbek Ajans'a bağlı olarak modellik yapmaya başlayan Alakurt, bir yandan da modellik yarışmalarına katılarak şansını deniyordu. Bu dönemde katıldığı yarışmalardaGelecek Vaad Eden Model olarak anılmaya başlandı.

Üniversite eğitimine devam edememiştir. Askerlik sonrasında üniversiteye gitmeyi düşünse de hayatındaki önemli gelişmeler onu bu hedefinden alıkoymuştur.





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2001 yılında, askerliğini tamamlamasının ardından katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi ve gene aynı yıl yapılanBest Model of the World 2001 yarışmasında birinci olarak Dünyanın En İyi Modeli ünvanını kazandı. İlk olarak 2002 yılında, Kanal D'de yayınlanan ve başrollerini Kadir İnanır veBurak Hakkı ile paylaştığı Kırık Ayna adlı T.V. dizisi ile oyunculuğa adım atan Alakurt, 2004 yılında Metro Palas, 2005 yılında Zeytin Dalı ve 2006 yılında Hacıadlı dizilerin kadrosunda yer aldı. Twitter

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