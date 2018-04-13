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Adana'daki polise silahlı saldırı davasında müebbet hapis

Adana'daki polise silahlı saldırı davasında müebbet hapis

Adana'da terör örgütü adına düzenlenen korsan gösteriye katılıp, polise silahla ateş ettiği iddia edilen sanık, müebbet ve 14 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edildi.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 19:16 - Güncelleme: 13-04-2018 19:16

Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına düzenlen korsan gösteriye katılıp, polise silahla ateş ettiği ileri sürülen sanığa müebbet ve 14 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına hakkında yakalama kararı bulunan sanık Ahmet Çiray katılmadı.

Mahkeme savcısı, daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanık Çiray'ın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.

Çiray'ın duruşmaya gelen avukatı, yaptığı savunmada, bilirkişi raporundaki görüntüde yer alan şahsın müvekkilinin olduğunun net belli olmadığını söyledi.

Müvekkilinin, üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil olmadığını iddia eden avukat, sanığın beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Çiray'ı, "Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmak" suçundan suçundan müebbet hapse mahkum etti.

Heyet, ayrıca sanığa, "4 polis memurunu öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 10 yıl 10 ay, "toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etmekten" 5 ay, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahla katılmaktan" 5 ay, "Kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 18 ay 22 gün, "Silah bulundurmaktan" ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 14 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Sanık Çiray'ın tutuklamaya yönelik yakalanması kararı verildi.

Olay

Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda, 15 Haziran 2014'de bölücü terör örgütü PKK/KCK yanlıları terör örgütünün verdiği talimat üzerine korsan gösteri düzenlemişti. Göstericiler, polis memurlarına silah, molotof kokteyl, havai fişek ve el yapımı patlayıcılar atmıştı. Yapılan soruşturma ve güvenlik kamera görüntülerinden Ahmet Çiray'ın gösteriye katılıp polis memurları H.A, F.E, F.Ç. ve L.Ü'ye doğru ateş edip öldürmeye teşebbüs ettiği belirlenmişti.

Bilirkişi raporunda da, polislere ateş eden kişinin Çiray olduğu teşhis edilmişti. Davanın 5'nci celsesine katılan Çiray, yaptığı savunmada suçlamayı kabul etmemiş, “Eylemlerin olduğu mahallede oturuyorum. İster istemez sokaktan geçtim, evimin önünde otururken fotoğraflanmış olabilirim. Polis memurlarına silahla ateş etmedim” ifadesini kullanmıştı.

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