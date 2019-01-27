Adana'da sır olay! İntihar mı cinayet mi?

ADANA'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesinde 25 Ocak'ta meydana gelen olayda; bakıcılık yapmak için ülkesinden Adana'ya geldiği belirtilen Kırgız Aizada Nambetova'nın çocuklarına baktığı aile, kadına ulaşamayınca polise haber geldi. Bunun üzerine Nambetova'nın evine giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı.

Kilitli olduğu belirlenen kapının çilingir tarafından açılmasıyla içeri giren ekipler, Kırgız kadının banyoda külotlu çorapla tavana asılı cansız bedenini buldu. Polis ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen kadının intihar mı ettiğini yoksa cinayete mi kurban gittiğini belirlemek için soruşturma başlattı. Kırgız Aizada Nambetova'nın cansız bedeni, otopsi için götürüldüğü Adana Adli Tıp Kurumunun morgunda bekletiliyor.