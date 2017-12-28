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Adana'da polis karakolunun yakınında patlama

Adana'da polis karakolunun yakınında patlama

Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı polis karakolunun yakınında patlama meydana geldi. Şehrin birçok kesiminde duyulan patlamanın ardından ekipler bölgeye sevk edildi.

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Eklenme Tarihi: 28-12-2017 19:35 - Güncelleme: 28-12-2017 19:35

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Hürriyet Polis Karakolu'nun yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi. Polis merkezinin çok yakınında meydana gelen ve kentin birçok bölgesinden duyulan şiddetli patlama, korku ve endişe yarattı.

Patlamanın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

SES BOMBASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Hürriyet Polis Merkezi'nin karşısında meydana gelen patlamanın ses bombasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Maskeli bir kişinin sokağa girdikten kısa süre sonra patlamanın olduğu saptandı. Polis merkezinin karşısında bulunan sokak üzerindeki elektrik direğinin altına bırakılan ses bombasının patlaması sonucu yaralananın olmadığı, çevrede bulunan bazı evlerin camları kırıldıği belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ: HER ŞEY KONTROL ALTINDA

Patlamının hemen ardından Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları takip etti. Özel Harekat ekibinin çevrede güvenlik sağladığı bölgede olay yeri incele ekibi de geniş çaplı inceleme başlattı. Emniyet Müdürü Yıldız, endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, "Şu an için herşey kontrol altında. Patlama ses pombasından meydana geldi. Konuyla ilgili araştırmalarımız devam ediyor" dedi.

Polis, bombayı bıraktıktan sonra kaçtığı belirtilen maskeli şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 28 Aralık 2017 20:13 Erdoğan, “İnternet evin içine girmiş vaziyette. Bu çok ciddi bir uyuşturucu müptelasıdır, uyuşturucu müptelası olmaktan gençliğimizi kurtarmak lazım” dedi.

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