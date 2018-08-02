Adana'da parkta bornozunu bir anda açtı! Sonra olanlar fena

ADANA Merkez Park'ta şaka az daha kötü sonuçlanıyordu. Bir Youtube kendi kanalı için bornozunu insanlara açınca hiç beklemediği tepkilerle karşılaştı.

Youtube işi giderek büyüyen bir sektör haline gelirken, Youtube için, nerede ne yapılıp, ne yapılmayacağını iyi tartmakta fayda var. Öyle ki, Adana’da 100 bin takipçisi olan sosyal medya kanalına videolar çeken youtuber, bornozlu şaka videosuyla vatandaşların tepkisi topladı.

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Merkez Park’ta kaydedilen görüntülerde youtuber genç, bornozuyla çocuk ve genç vatandaşların önüne birden çıkarak bornozunu açtı. Korkan ve şaşıran vatandaşlar bornozun altından şort ve tişört giyen youtuberi görünce gülüp 'bu nasıl şaka' diyerek tepki gösterdi. Twitter

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Defalarca bunu tekrarlayan youtuber genç, 3 yaşlarındaki bir çocuğun önüne gidip aynı hareketi yapınca çocuğun ailesinin tepkisiyle karşılaştı.

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