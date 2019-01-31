Adana’da mavi balina avı polis kapı kapı geziyor

Türkiye ve dünya çapında onlarca gencin ölümüne neden olan Mavi Balina oyunu için emniyet harekete geçti. Anada emniyeti Mavi Balina timi oluşturarak ev ev, sokak sokak, park park gezdi. Çocuklara ve ailelerine oyunun zararlarını anlattı.

Adana’da mavi balina avı polis kapı kapı geziyor

ADANA'da intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın Mavi Balina oyununun kurbanı olduğunun anlaşılması, dijital dünyanın çocuklar için ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü ölümlerin önüne geçmek için ailelere ve çocuklara ulaşarak 'Mavi Balina' oyununun ne kadar tehlikeli olduğunun anlatması talimatını verdi.

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Adana’da mavi balina avı polis kapı kapı geziyor

Bunun üzerine Mavi Balina timi oluşturdu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden dijitale hakim bir polis memuru ile 9 toplum destekli şube müdürlüğü polislerinden oluşan 10 kişilik Mavi Balina timi ev ev, sokak sokak, park park gezmeye başladı.

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Adana’da mavi balina avı polis kapı kapı geziyor

Polis gördüğü her çocuğa ve velisine çocukların karşılaşabileceği siber tehlikelerin boyutlarına dikkat çekti, ailelerden çocuklarını Mavi Balina oyunu gibi çevrim içi risklerden uzak tutmak için önemli tavsiyelerde bulundu.

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Adana’da mavi balina avı polis kapı kapı geziyor

KİŞİSEL BİLGİLERİ ELE GEÇİRİYOR... Ekipler, çocukları intihara teşvik eden Mavi Balina oyunu, 50 gün boyunca bir mesajlaşma programı aracılığıyla oyunculardan 50 talimatı yerine getirmesini istediğini belirtti. İlk olarak kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçiren oyun yöneticilerinin, bu bilgilerle şantaj yaparak oyunun bırakılmasını engellediğini, korku dolu görevlerle çocukların psikolojisini adım adım bozan Mavi Balina'nın, son aşamaya gelenlerden intihar etmelerini istediğini anlattı.

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