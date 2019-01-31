Adana’da mavi balina avı polis kapı kapı geziyor

ADANA'da intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın Mavi Balina oyununun kurbanı olduğunun anlaşılması, dijital dünyanın çocuklar için ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü ölümlerin önüne geçmek için ailelere ve çocuklara ulaşarak 'Mavi Balina' oyununun ne kadar tehlikeli olduğunun anlatması talimatını verdi.

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