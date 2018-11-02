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Adana'da 'Mangal Park'ın yapımı tamamlandı

Adana'da 'Mangal Park'ın yapımı tamamlandı

ADANA'da, Seyhan Baraj Gölü kıyısında vatandaşların kebap keyfi yapabilecekleri "Mangal Park" adlı piknik alanı, pazar günü vatandaşların hizmetine girecek.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 02:10 - Güncelleme: 02-11-2018 02:10

Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, baraj gölünün kuzeyinde, Menekşe Mahallesi yakınlarındaki 16 dönümlük alana, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında "Mangal Park" inşa edildi.

Kebap kenti Adana'da vatandaşların rahatça mangal keyfi yapabilmesi için başlatılan proje için, belirlenen alanda kullanılacak barbeküler, çeşmeler, kameriyeler ve piknik masalarının imalatı yapıldı.

Alanda ayrıca, yürüyüş ve bisiklet yolları, engellilerin yararlanacağı yollar, çocuk oyun parkları ve oyun grupları ile otoparklar bulunuyor.

Gölgesi fazla olan yetişmiş ağaçlar bu alana nakledilerek çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmaları yapıldı, güçlü ışıklandırma sistemleriyle alan aydınlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Büyükşehir Başkanı Hüseyin Sözlü, Mangal Park'ın, 4 Kasım Pazar günü saat 14.00'te şenlik havasında açılışının yapılacağını belirterek, "Tüm hemşehrilerimi mangallarıyla ve piknik malzemeleriyle birlikte ailecek buraya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Açılışta, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı sanatçıları ve Şehir Bandosu da sevilen şarkılarıyla piknik keyfi yaşayan vatandaşlara konser verecek. 

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Kaynak : AA

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