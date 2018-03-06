Adana'da korkunç olay! Telefonla evden çağırıp...

ADANA’nın Ceyhan ilçesi Konakoğlu Mahallesi Sırkıntılar Caddesi’ndeki dinlenme parkında dün gece meydana gelen olayda: Erol D., ailesi birlikte evde bulunan Hilal Y.’yi cep telefonuyla arayarak parka çağırdı. Ailesinden izin alıp parka giden Hilal Y. ile Erol D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Erol D., yanındaki bıçağı çekip, Hilal Y.’yi boynundan, yüzünden ve sırtından defalarca bıçakladı.

Erol D. kaçarken, kanlar içinde kalan Hilal Y. çığlık atıp yardım istedi. Aşırı kan kaybeden Hilal D., yoldan geçenler tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık durumu ağır olan Hilal Y., ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Hilal Y.’nin telefonunda Erol D.’den gelen tehdit içerikli mesajlar bulundu. Polis, Erol D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.