Adana'da korkunç kaza! Yaşlı adam feci şekilde can verdi

85 yaşındaki Hasan Ateş evden çıkıp bir süre gezdikten sonra camiye gitmek için Adana Bülent Angın Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Yaşlı olduğu için baston yardımı ile yürüyen Ateş, yolun ortasına yaklaştığı sırada halk otobüsünün geldiğini görünce hızlanmaya çalıştı. Ancak hızını alamayan halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam 10 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ: Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olaydan sonra halk otobüsü şoförü Orhan C.’yi gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.