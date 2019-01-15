Adana'da korkunç kaza! Virajı alamayınca baraj gölüne uçtular

Olay, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Amerikan Adası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Çörten kullandığı 01 DFC 67 plakalı otomobiliyle virajı alamadı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, Seyhan Baraj Gölü’ne düştü.

Araç içerisinde bulunan kuzeni Emre Çörten kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra suda kalan Hakan Çörten’in kurtarılması için çevreden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

SÜRÜCÜ AKINTIYA KAPILIP KAYBOLDU: Kazadan yara almadan kurtulan Emre Çörten tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sualtı polisleri suya batan araçta Hakan Çörten’in olmadığını tespit etti. Hakan Çörten’in akıntıya kapılıp sürüklendiği tahmin ediliyor.

Sualtı polisi Seyhan Baraj Gölü’nde kaybolan Hakan Çörten’i arama çalışmalarına devam ediyor