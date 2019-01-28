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Adana'da ihracat şampiyonu olan firma konkordato ilan etti

Adana'da ihracat şampiyonu olan firma konkordato ilan etti

ADANA'da bölgenin ihracat şampiyonu olan 40 yıllık tavuk firması Garip Tavukçuluk, Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 09:21 - Güncelleme: 28-01-2019 09:21

ADANA'da bölgenin ihracat şampiyonu olan 40 yıllık tavuk firması Garip Tavukçuluk, yüksek faiz oranları ve yem ham maddesi stokçuluğundan kaynaklı Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti.

İşlerini kaybetmek istemeyen işçiler ve yetkililer, açlıktan telef olma riskiyle karşı karşıya olan 3 milyon canlı tavuğun olduğunu belirterek firma önünde eylem yaptı.

Planlama Şefi Serkan Dönmez, ekonomik sıkıntılardan dolayı konkordato talebinde bulunduklarını kaydederek, şu şekilde konuştu:  “Talebimiz kabul edildi fakat gerekli desteği alamadık. Sahada canlı hayvanlarımız mevcut fakat onlara maddi imkansızlıklardan dolayı yem gönderemedik. Onları yemsiz bırakmak zorunda kaldık. O hayvanların ölüm riski mevcut. Yaklaşık 650 çalışanımız ve bunların aileleri herkesin bir mağduriyeti söz konusu. Bizim tek derdimiz firmamız kapanmasın çalışanlarımızdan memnunuz, insanlar burada ekmek yemeye devam etsin. Bu konuda devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz”

Firmada şef olarak çalışan Yılmaz Börçün ise şu soruları yöneltti:

"Bu işverenler neden bu duruma geldi? Neden bankalar faizlerini bu kadar arttırdı? Neden yem hammadde stokçuları ortaya çıkıp da uçuk rakamlar çıkardı? 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2019 09:34 kestiğiniz tavukların kıyma makinesine canlı canlı attığınız civcivlerin ahı kanı tutmuş

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