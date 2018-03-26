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Adana'da gondol sefası hayat kurtardı

Adana'da gondol sefası hayat kurtardı

ADANA'da eşinden ayrıldığı için psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Zelo B. (48), Seyhan Nehri'ne atlayarak intihar etmek istedi. Suya atlayan kadını, bu sırada gondol ile gelin-damat gezdiren Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı çalışanı Yüksel Karbağ, kurtardı.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 07:31 - Güncelleme: 26-03-2018 07:31

Adana'da, Seyhan Nehri'ne atlayan kadın, nehirde gondol gezintisi yapanlar tarafından kurtarıldı. Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini ayıran Seyhan Nehri üzerindeki Sinan Paşa Köprüsü'nden Z.B'nin (48) suya atladığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bu sırada nehirde gelin ve damat ile bir kadını gondolla gezdiren kaptan Yüksel Karabağ, gondolu Z.B'nin bulunduğu yere yönlendirdi.

Karabağ ve yanındakiler, Z.B'yi sudan çıkartarak gondola bindirdi.

Daha sonra nehir kıyısına getirilen ve sağlık ekiplerince durumunun iyi olduğu belirlenen Z.B, ekiplerin önlem amaçlı hastaneye götürme teklifini kabul etmedi.

Yakınlarının gelmesinin ardından Z.B, Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kadının gondoldakiler tarafından kurtarılma anı ise düğün görüntülerini çeken kameraman tarafından kaydedildi.

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