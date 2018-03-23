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Adana'da film gibi kovalamaca

Adana'da film gibi kovalamaca

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilin sürücüsü, ehliyeti olmadığı için kaçtığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 06:46 - Güncelleme: 23-03-2018 06:46

Adana'da polis ekipleri "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve iki polis aracına çarpan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişiyi filmleri aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı. Saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu'nda devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri 31 SD 667 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekiplerini peşine takan sürücü önce Girne Köprüsü'nden Seyhan İlçesi'ne geçiş yaptı. Buradan Fuzuli Caddesi, ardından Seyhan ve Debboy Caddesi'ni takiben Güney Kuşak Bulvarı'na giren otomobil, sonrasında ise Eminağa Caddesi üzerinden devam etti.

Polislerin caddeyi kapattığını gören sürücü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kaçış sırasında polis araçlarına çarpan otomobil, Manisalı Alibey Caddesi'ne çıktığı sırada önünü kesen polisler tarafından durduruldu. İsmi açıklanmayan otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu konumundaki kişi burada gözaltına alınarak Hürriyet Polis Karakolu'na götürüldü. Otomobil sürücüsünün ehliyeti olmadığı için kaçtığını söylediği belirtildi. Araçta yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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