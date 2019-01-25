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Adana'da FETÖ'ye ağır darbe! Aralarında sözde büyük bölge imamı da var

Adana'da FETÖ'ye ağır darbe! Aralarında sözde büyük bölge imamı da var

Adana'da Fethullahçı terör örgütünün sözde büyük bölge imamı ile ihraç edilen polislerin de aralarında bulunduğu 8 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, 5 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 09:42 - Güncelleme: 25-01-2019 09:42

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik Adana merkezli 9 ilde 23 Ocak günü operasyon kararı verildi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şafak vakti FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik aralarında örgütün sözde ‘Seyhan Büyük Bölge Eyalet İmamı’ M.T.'nin de bulunduğu 21 şüphelinin evi tek tek basıldı.

BLOCK KULLANICISI ÇIKTILAR: Adana, Mersin, Trabzon, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda 17 zanlı gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, aralarında örgütün sözde ‘Seyhan Büyük Bölge Eyalet İmamı’ ile meslekten ihraç edilen eski polisler, özel kurumlarda çalışan öğretmen, avukat ve ev kadınlarının da bulunduğu şüphelilerden 6’sının gizli iletişim programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

SÖZDE İMAM VE İKİ KİŞİ TUTUKLANDI: Zanlılardan sözde imam M.T. ihraç olan polisler F.K., İ.Ö. ve H.B., eski öğrenci A.O., polis ve asker okullarının ağabeyi M.A.A., FETÖ suçlamasıyla aranması bulunan E.B. adlı kadın ile gözaltına alınan kadın şüpheli K.Ş. ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılar savcılıkta alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sözde imam ile polislik mesleğinden ihraç edilmiş iki zanlıyı tutuklarken, 5 zanlı adli kontrol yurt dışı yasağı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak : İHA

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