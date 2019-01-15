Adana'da esrarengiz ölüm! Baldızına sarılıp hüngür hüngür ağladı

Adana'da bir apartmanın bahçesinde esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden Perihan Büyükbayram'ın cesedini gören kocası ve ablası birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldular.

Adana'nın Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 206 Sokakta bulunan bir apartman bahçesindeki esrarengiz ölüm herkesi şoke etti. Apartmanda oturan bir kişi sabah işe gitmek için evden çıktığında bahçede hareketsiz halde yatan bir kadın gördü ve hemen polise haber verdi. Twitter

Facebook 1 13

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine devreye Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de girdi ve çevrede geniş çaplı araştırma yapıldı. Twitter

Facebook 2 13

Yapılan araştırmada cesedin, Perihan Büyükbayram'a ait olduğu ve 45 yaşındaki kadının Güneşli Mahallesi'nde tavukçuluk yapan Cüneyt Büyükbayram ile evli olduğu belirlendi. Twitter

Facebook 3 13