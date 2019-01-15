Adana'da esrarengiz ölüm! Baldızına sarılıp hüngür hüngür ağladı

Adana'nın Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 206 Sokakta bulunan bir apartman bahçesindeki esrarengiz ölüm herkesi şoke etti. Apartmanda oturan bir kişi sabah işe gitmek için evden çıktığında bahçede hareketsiz halde yatan bir kadın gördü ve hemen polise haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine devreye Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de girdi ve çevrede geniş çaplı araştırma yapıldı.
Polis yaptığı araştırmada kadının apartmanda oturmadığını saptarken, apartman sakinleri apartmanın 4. katının çok yüksek fiyata tanınmayan bir kişi tarafından kiralandığını, kadının oraya gelmiş olabileceğini söyledi. Polis bunun üzerine belirtilen daireye girerek araştırma yaptı.
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