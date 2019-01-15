Adana'da esrarengiz ölüm! Baldızına sarılıp hüngür hüngür ağladı

Adana'da bir apartmanın bahçesinde esrarengiz bir şekilde hayatını kaybeden Perihan Büyükbayram'ın cesedini gören kocası ve ablası birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldular.

Adana'da esrarengiz ölüm! Baldızına sarılıp hüngür hüngür ağladı

Adana'nın Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 206 Sokakta bulunan bir apartman bahçesindeki esrarengiz ölüm herkesi şoke etti. Apartmanda oturan bir kişi sabah işe gitmek için evden çıktığında bahçede hareketsiz halde yatan bir kadın gördü ve hemen polise haber verdi.

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Adana'da esrarengiz ölüm! Baldızına sarılıp hüngür hüngür ağladı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine devreye Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de girdi ve çevrede geniş çaplı araştırma yapıldı.

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Adana'da esrarengiz ölüm! Baldızına sarılıp hüngür hüngür ağladı

Yapılan araştırmada cesedin, Perihan Büyükbayram'a ait olduğu ve 45 yaşındaki kadının Güneşli Mahallesi'nde tavukçuluk yapan Cüneyt Büyükbayram ile evli olduğu belirlendi.

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Adana'da esrarengiz ölüm! Baldızına sarılıp hüngür hüngür ağladı

Polis yaptığı araştırmada kadının apartmanda oturmadığını saptarken, apartman sakinleri apartmanın 4. katının çok yüksek fiyata tanınmayan bir kişi tarafından kiralandığını, kadının oraya gelmiş olabileceğini söyledi. Polis bunun üzerine belirtilen daireye girerek araştırma yaptı.

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