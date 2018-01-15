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Adana'da engelli gence akıl almaz vahşet

Adana'da engelli gence akıl almaz vahşet

Adana'da engelli bir genç, evine gitmek için bindiği minibüste üç kişi tarafından ölesiye dövüldü. Hiçbir yolcunun müdahale etmediği olay minibüsteki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2018 23:46 - Güncelleme: 15-01-2018 00:26

ADANA'da konuşma engelli bir genç, kendini bilmez 3 kişi tarafından ölesiye dövüldü. Bindiği minibüste saldırıya uğrayan ve güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayı CHP Milletvekili Tuncay Özkan twitter adresinden paylaştı.

Olay, 11 Ocak günü saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı’nda meydana geldi.

Evine gitmek için minibüse binen konuşma engelli genç, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişiyle tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine 3 kişi, yumruk ve tekmelerle engelli genci, diğer yolcuların gözleri önünde feci şekilde dövdü. Olay anı, minibüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın paylaştığı minibüsün güvenlik kamerası görüntüsü, vatandaşların tepkisini çekti. Paylaşımın yorum kısımında, dayakçı 3 kişinin yanı sıra olay anında minibüste bulunup, tepkisiz kalan vatandaşların da eleştirildiği görüldü.

Olayın hemen ardından engelli gencin polise giderek şikayetçi olduğu belirtilirken, güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye alan polisin, saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Türk 15 Ocak 2018 00:31 Nasıl bir insanlık bu Türkler tarih boyunca mazlumların koruyucusu oldu. Bu insanlık dışı hareketleri ve bu hareketi görüpte tepkisiz kalınmasına anlam vermek mümkün degil

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