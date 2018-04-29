Adana’da derbi sonrası kavga çıktı: Yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre, Adana’nın Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi Düğünler Caddesi’nde, Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından iki takımın taraftarları arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ve bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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