Adana'da dehşeti yaşatmıştı! Ölü olarak ele geçirildi

Adana'da dehşeti yaşatmıştı! Ölü olarak ele geçirildi

ADANA Valiliği otoparkına bıraktığı bomba yüklü aracı, uzaktan kumandayla patlatıp kaçan 'Hejer' kod adlı kadın terörist Çiçek Karabulut'un Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı. Adana Valiliği'ne 24 Kasım 2016'da sabah saatlerinde gelen PKK'lı Çiçek Karabulut, 33 KKP 24 plakalı bomba yüklü aracı valilik bahçesindeki açık otoparka bıraktıktan sonra, taksiye binip iki kademeli olan uzaktan kumandayı çantasından çıkardı. İlk tuşla, bombayı aktif hale getiren terörist, daha sonra ikinci tuşa basarak bombayı ateşledi. Patlamanın şiddetiyle aracın içinde savrulan, teröristin daha sonra bölgeden uzaklaşarak kendisini kente getiren kurye ile buluşup kaçtığı ortaya çıktı. 2 kişinin şehit olduğu 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği güvenlik kamerası görüntülerinden saptandı. Dikkat çekmemek için başörtüsü takan teröristin Suriye'ye geçtiği değerlendirildi. Geçen 23 Aralık cumartesi günü güvenlik güçlerince Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında yapılan operasyonlarda öldürülen kadın teröristin ise Adana Valiliği'ne düzenleyen terörist Çiçek Karabulut olduğu ortaya çıktı. Ailesi tarafından teslim alınan teröristin Siirt'te toprağa verildiği bildirildi.

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Adana'da dehşeti yaşatmıştı! Ölü olarak ele geçirildi

Valilik saldırısı planlayan ve PKK terör örgütünün sözde Akdeniz Bölge Sorumlusu olan 'Halo Dayı' lakaplı Eyüp Çelik ise 20 Ocak'ta yakalanıp sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

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Adana'da dehşeti yaşatmıştı! Ölü olarak ele geçirildi

Çelik, bombalı saldırıyı yapan ve yardım edenlerin isimlerini itiraf etmişti.

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Adana'da dehşeti yaşatmıştı! Ölü olarak ele geçirildi

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