Adana'da dehşet! Sokak ortasında cinsel organını gösterince...

ADANA’da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp teşhirde bulunan bir kişi vatandaşlar tarafından darp edildi. Sapık ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi sokak ortasında cinsel organını çıkartıp teşhirde bulundu.

Çevredeki vatandaşlar ise durumu fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar sapığı yakalayıp darp etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: Vatandaşların dövdüğü adamı polisler gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kızını taciz eden adamı sokak ortasında hadım etti!