Adana'da DEAŞ operasyonu gözaltılar var

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye ve ABD Konsolosluğu'na saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen kişilerin evlerinde sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı.

Özel harekat ve asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı baskında, evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girildi. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, 12'si Suriyeli 13 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.