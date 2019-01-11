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Adana'da bir garip olay! Eşine kızınca belediyeye gidip anons yaptırdı

Adana'da bir garip olay! Eşine kızınca belediyeye gidip anons yaptırdı

Adana'nın Kozan ilçesinde eşiyle arası bozulan Menderes Dinler adlı bir vatandaş, kendisi için hoparlörden "öldü" anonsu yaptırınca belediyeyle başı derde girdi.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 09:08 - Güncelleme: 11-01-2019 09:08

Edinilen bilgiye göre, Hacımirzalı Mahallesi'nde yaşayan Menderes Dinler adlı vatandaş iddiaya göre kendisini "Ergün" olarak tanıttığı belediye personeline kardeşi Menderes Dinler'in öldüğünü, bunu hoparlörden anons etmelerini söyledi. Vatandaşın başvurusu üzerine belediyenin nöbetçi zabıta personeli, Menderes Dinler'in öldüğünü, cenazesinin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Buruk Mezarlığı'na defnedileceğini anons etti.

SAHTE ANONSU TAZİYE TELEFONLARI ORTAYA ÇIKARDI: İlçe genelinde yapılan anons sonrası Menderes Dinler’in eşi ve akrabalarına gelen taziye telefonlarının ardından Dinler'in ölmediği, anons ilanını sahte isimle verdiği ortaya çıktı. Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü İzzet Kunt, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk'ün talimatıyla yanlış beyanda bulunmaktan Menderes Dinler hakkında Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

BELEDİYE SAVCILIĞA BAŞVURDU: Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü İzzet Kunt, “Bilginiz doğrultusunda cenaze anonsları zabıta müdürlüğünden yapılıyor. Gelen vatandaşlarımızın beyanı asıl olduğu için gelen vatandaşımız nöbetçi arkadaşımıza cenaze anonsu için başvuruda bulunmuş. Cenazesinin olduğunu, 30 yaşında kardeşinin vefat ettiğini ve anons ettirmek istediğini beyan etmiş. Nöbetçi arkadaşımız da şahsın verdiği bilgiler doğrultusunda yazmış, imzası karşılığında da tutanağı tutmuş ve şahsın imzasını almış. Biraz sonra belediyeye gelen ihbar üzerine şahsın eşi aramış bu öldü mü diye sormuş? Eşinin yaşadığını söylemiş. Bunun üzerine yapılan araştırma sonucunda eşleştirdik, kamera görüntülerine baktık. Vatandaşın yaşadığını, ismini değiştirerek söylediği tespit edildi. Biz de bunu başkanımıza bildirdik. Başkanımız da gerekli işlemi yapın dedi. Biz de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk ve gerekli evrakları sunduk, sonucunu bekliyoruz. Eşiyle arasında olan bir sıkıntıdan dolayı böyle bir yola başvurduğu söyleniyor" diye konuştu.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • hakkı 11 Ocak 2019 09:25 ey akpliler kadın haklarını savunacağız derken. düzgün, evine bağlı ve ailesine sahip çıkan erkeklerin ezilmesini ve erkeklik gururunu kıracak yasal düzenlemeler yapmaya devam edin. reisimiz RECEP TAYYİP ERDOĞAN sayesinde geldiğiniz koltuklarınıza onun yokluğunda veda edeceksiniz. hem kendi koltuğunuzun hemde RECEP TAYYİP ERDOĞANIN itibarını düşürüyorsunuz haberinz olsun. bir MHP li olarak size dostane tavsiyem budur.

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