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Adana’da barda haraç kavgası: Yaralılar var!

Adana’da barda haraç kavgası: Yaralılar var!

ADANA’da haraç verme meselesi yüzünden bir barda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga sırasında bir müşteri de kalp krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 22:27 - Güncelleme: 04-11-2018 22:27

ADANA’nın Seyhan ilçesinde bulunan bir bardan haraç almak isteyen kişiler ve iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bar adeta savaş alanına döndü.

Karşılıklı silahların çekildiği kavgada, 2 kişi tabanca ile 1 kişi darp edilerek yaralandı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Adana Şehir Hastanesi, Seyhan Devlet Hastanesi, Çukurova Devlet Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MÜŞTERİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kavga sırasında bar içerisinde bulunan bir kişi de silah seslerini duyunca fenalaştı. Sağlık ekipleri şahsın kalp krizi geçirdiğini tespit ederken hastaneye kaldırdı.

Olay mahallinde çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla alakalı 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, silahla yaralanan şahıslardan birinin annesi olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu.

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