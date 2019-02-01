Adana'da bahçeye atılan ses bombası paniğe yol açtı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42177 Sokak'ta patlama meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sokak girişinde uzun namlulu silahlar ve zırhlı araçlarla önlem aldı.

Bomba imha uzmanı ekipleri, patlamanın bahçeye atılan ses bombasından kaynaklandığını tespit etti.

Bir evin camının kırılmasına neden olan ses bombasını attıkları belirlenen motosikletli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.