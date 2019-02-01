Adana'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı!

Olay, Seyhan İlçesi Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri Kıyı boyu Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yaptığı sırada, 01 DHY 39 plakalı hafif ticari araca dur ihtarında bulundu. Araç sürücü Veysel B. ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

Mahalle Abluka Altına Alındı: Yaklaşık 4 kilometre boyunca polisten kaçan Veysel B. aracını Narlıca Mahallesi ara sokaklarına park ederek yanında bulunan 4 arkadaşıyla birlikte yaya olarak kaçmaya başladı. Mahalleyi abluka altına alan Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri şahısları kısa sürede yakalandı. Olayla alakalı sürücü Veysel B. ve 4 arkadaşı gözaltına alınarak Denizli Polis Merkezi’ne götürüldü.