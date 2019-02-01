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Adana'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı!

Adana'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı!

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, arkadaşlarıyla birlikte 4 kilometre boyunca kaçtı. Ardından aracını park edip yaya olarak kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 08:57 - Güncelleme: 01-02-2019 08:57

Olay, Seyhan İlçesi Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri Kıyı boyu Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yaptığı sırada, 01 DHY 39 plakalı hafif ticari araca dur ihtarında bulundu. Araç sürücü Veysel B. ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

Mahalle Abluka Altına Alındı: Yaklaşık 4 kilometre boyunca polisten kaçan Veysel B. aracını Narlıca Mahallesi ara sokaklarına park ederek yanında bulunan 4 arkadaşıyla birlikte yaya olarak kaçmaya başladı. Mahalleyi abluka altına alan Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri şahısları kısa sürede yakalandı. Olayla alakalı sürücü Veysel B. ve 4 arkadaşı gözaltına alınarak Denizli Polis Merkezi’ne götürüldü.

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Şubat 2019 09:08 zen beaaeenim kim olduğumu bialaeyon muu? demiştir kesin

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