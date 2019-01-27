Adana Garı'nda sarı çizgiyi geçen yaşlı kadına tren çarptı

Adana'da dün öğlen saatlerinde yaşanan olayda, sarı güvenlik çizgisini geçen Fatma Boztürk (63), trenin çarpması sonucu yaralandı. Seyhan ilçesinde, tren garında meydana gelen kazada Mersin'e gitmek isteyen Fatma Boztürk, biletini alıp, yolcu trenini beklemeye başladı.

Boztürk, tren gelirken sarı güvenlik çizgisini geçti. Bu sırada vagonlardan biri, Fatma Boztürk'e çarptı. Yere yığılan Boztürk'e ilk müdahaleyi gar görevlileri ve vatandaşlar yaptı. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Boztürk, tedavisinin ardından taburcu edildi.