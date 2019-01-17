Adana felaketi yaşıyor! Çiftçilerin durumu çok vahim

Son 15 gündür etkili olan sağanak yağmurun bilançosu Adana'ya ağır oldu. Seyhan Barajı'nda taşma riskine karşı kapaklar açılarak kanallara su verilince Çukurova sular altında kaldı. Ekili mahsuller su altında çürümeye başlayınca çiftçiler isyan ederken valilikten de bir son dakika açıklaması geldi.
Narenciye bahçelerindeki portakal, mandalina ve greyfurtları hasat edilemez hale gelince Çiftçi Celal Bayluk, yetkililere yardım çağrısında bulundu. Bayluk, bütün arazisinin sular altında kaldığını, çok yağmur yağdığında her zaman bu manzara ile karşılaştıklarını, yetkililerin buna bir çare bulması gerektiğini, bu yıl çok büyük zarara uğradıklarını anlattı.
Çiftçi Mehmet Güler ise hasadı bekleyen 50-60 tona yakın portakalın sulara gömüldüğünü anlatarak, "Su baskını dün akşamüstü altı buçukta başladı. Sabaha kadar çiftliklerimizdeki hayvanları tahliye etmekle uğraştık. Depolarda gübrelerimiz ve ilaçlarımız da vardı, sular altında kaldı. Sadece ben değil, bölgedeki birçok çiftçi mağdur durumda" diye konuştu.
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Seyhan Nehri'ne kapasitesinden dört kat fazla su geldiğini belirterek, Yüreğir ve Seyhan Ovası için taşkın uyarısında bulundu. Seyhan Nehri çevresinde ekiplerin gerekli tüm önlemleri aldığını ancak taşkın olması halinde ovanın sular altında kalacağını kaydeden Doğru, bölgedeki tarım arazilerinin etkilendiğini söyledi.
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