Adana felaketi yaşıyor! Çiftçilerin durumu çok vahim

Çiftçi Mehmet Güler ise hasadı bekleyen 50-60 tona yakın portakalın sulara gömüldüğünü anlatarak, "Su baskını dün akşamüstü altı buçukta başladı. Sabaha kadar çiftliklerimizdeki hayvanları tahliye etmekle uğraştık. Depolarda gübrelerimiz ve ilaçlarımız da vardı, sular altında kaldı. Sadece ben değil, bölgedeki birçok çiftçi mağdur durumda" diye konuştu.