Adana Demirspor'dan Vagner Love açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak,

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Vagner Love ile görüştüklerini ancak Brezilyalı futbolcunun yurt dışında forma giymek istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

Murat Sancak "Çok değerli Adana Demirsporlular. Transfer dönemi devam ederken kulübümüze yakışacak oyuncularla görüşmelerimiz devam etmektedir. Forvet transferi arayışlarımız doğrultusunda Beşiktaş Kulübü ile yollarını ayıracak olan Vagner Love ile transfer görüşmesi gerçekleştirdik. Yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun

Türkiye'de değil yurt dışında forma giymek istemesinden dolayı Vagner Love transferi gerçekleşmemiştir. Görüşmeler sırasındaki sıcak yaklaşımından dolayı şahsım olarak Vagner Love teşekkür ederken, bundan sonraki futbol yaşantısında oyuncuya başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.