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Adana Demirspor resmen duyurdu! Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor resmen duyurdu! Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sezon başı göreve getirilen Yılmaz Vural ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 08:35 - Güncelleme: 03-02-2019 08:35

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Adana Demirspor, Hakan Kutlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirdiği Yılmaz Vural ile de yollarını ayırdı.

Ligde bugün sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, 2015-2016 sezonunda da Adana Demirspor'da görev almıştı. Vural, mavi lacivertli takımla geçirdiği sezonda takımı play off finallerine taşımış, Adana Demirspor, Alanyaspor ile oynanan final maçında penaltılarda Süper Lig biletini kaçırmıştı.

Vural bu sezon ikinci kez görev aldığı Adana Demirspor ile 10 maça çıktı, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

Yılmaz Vural: Verdiğimiz Süper Lig sözünü tutacağız

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Vatandaş 03 Şubat 2019 09:09 Ah be hocam superlige takimi yaklastirdin yaranamadin bu 1. Li muptelalarina, duyanda superligden vural hoca dusurdu zanneder!

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