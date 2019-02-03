Adana 'da burun ameliyatına giren kız komaya girdi!

Hemşirelerin ve doktorların ailenin tüm ısrarlarına rağmen kızlarıyla ilgilenmediğini söyleyen baba Ali Haydar Sönmez(45), kızlarını hastaneye hiçbir sağlık sorunu olmadan getirdiklerini ama şu an Leyla Sönmez’in ölüm döşeğinde olduğunu söyledi. Baba Sönmez, “Kızımı ameliyat olması için o gün hastaneye bıraktım. Hiçbir şeyi yoktu ki zaten burun ameliyatıydı sadece. Ameliyattan çıktıktan sonra kızımın yanına girdik. Burnu sürekli kanıyordu ve kan kusuyordu. Doktora telefon açtım ve yanımıza geldi. Bana “Ha senin kızın, ha benim kızım bunda bir fark yok.