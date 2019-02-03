Adana 'da burun ameliyatına giren kız komaya girdi!

ADANA ’da özel bir hastanede Prof. Dr. M.S.A.'ya burun estetiği ameliyatı olan Leyla Sönmez (24), geçirdiği operasyondan sonra kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı

Adana 'da burun ameliyatına giren kız komaya girdi!

ADANA ’da özel bir hastanede Prof. Dr. M.S.A.'ya burun estetiği ameliyatı olan Leyla Sönmez (24), geçirdiği operasyondan sonra kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı. 3 gün sonra fenalaşan genç kız götürüldüğü hastanede komaya girdi. 29 Ocak günü burun estetiği olmak için kentteki özel bir hastaneye başvuran Leyla Sönmez, iddiaya göre ameliyattan sonra tedavi gördüğü hastane odasında kan kusmaya ve karın ağrısı çekmeye başladı.

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Adana 'da burun ameliyatına giren kız komaya girdi!

Genç kızın ailesi bunun üzerine endişe ederek durumu doktora ve hemşirelere bildirdi. Doktordan, “Kızınız naz yapıyor. Bir şeyi yok. Yakında taburcu edeceğiz” karşılığını alan aile kızlarının iyileşmesini bekledi. Fakat Leyla Sönmez’in ağrıları arttı ve sürekli kan kusmaya devam etti.

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Adana 'da burun ameliyatına giren kız komaya girdi!

Hemşirelerin ve doktorların ailenin tüm ısrarlarına rağmen kızlarıyla ilgilenmediğini söyleyen baba Ali Haydar Sönmez(45), kızlarını hastaneye hiçbir sağlık sorunu olmadan getirdiklerini ama şu an Leyla Sönmez’in ölüm döşeğinde olduğunu söyledi. Baba Sönmez, “Kızımı ameliyat olması için o gün hastaneye bıraktım. Hiçbir şeyi yoktu ki zaten burun ameliyatıydı sadece. Ameliyattan çıktıktan sonra kızımın yanına girdik. Burnu sürekli kanıyordu ve kan kusuyordu. Doktora telefon açtım ve yanımıza geldi. Bana “Ha senin kızın, ha benim kızım bunda bir fark yok.

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Adana 'da burun ameliyatına giren kız komaya girdi!

Kızın iyi” dedi. Hocam bu kızın karnı ağrıyor, kan kusuyor dedim. ‘Bunlar hep normal şeyler geçecek yakın zamanda’ dedi. Bunun üzerine biz beklemeye başladık. Serum ve iğne yaptılar sadece. Sabah kalktık kızımda değişen bir şey yok. Evet bilinci yerinde ama kusması durmuyor. Karın ağrısı dinmiyor. Uzandığı zaman bizimle konuşabiliyor ama kalktığı zaman hemen bayılıyordu. 3’üncü gün sabah 9 gibi doktor gelip kızımı taburcu edeceğini söyledi. Çocuğumu çıkarmaya çalışırken baktık ki ayağa kalkamıyor” diye konuştu.

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