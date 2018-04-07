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Adana Büyükşehir'in paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Adana Büyükşehir'in paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Adana'da kanalda ilerleyen bir at arabasının izleyende hayret uyandıran görüntülerine Adana Büyükşehir Belediyesi kayıtsız kalmadı. Belediyenin kanalda ilerleyen at arabası ile ilgili esprili paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 14:48 - Güncelleme: 07-04-2018 14:48

ADANA'da iki kişinin üzerlerinde bulunduğu at arabasıyla su kanalında ilerlediği görüntülerin yer aldığı video, sosyal medyada rağbet gördü. Adana'da su kanalında, yaklaşık 2 metrelik suda at arabasıyla ilerleyen 2 kişiyi fark eden çevre sakinleri, hemen cep telefonlarına sarıldı. Gördükleri manzara karşısında şoke olan çevre sakinleri, o anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı, beğeni aldı. Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım, paylaşıma konu olan olay kadar dikkat çekti. Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün de "mention"landığı Twitter mesajında "Aylar öncesinde başkanımız @HuseyinSozlu bir ilke imza atarak at arabalarını yasaklamıştı. Fakat bunun sadece karayolunda yasak olduğunu zanneden çılgın Adanalılar var, onlara sesleniyoruz, KANALDA DA YASAK!" denildi.

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