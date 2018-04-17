Adam internette tanıştığı adamla otele gitti sonra onu üzerinde buldu ve...

İNGİLTERE'de korku filmi senaryosu gibi bir olay yaşandı. 51 yaşındaki Mark Canavagh, internette tanıştığı adam tarafından uyutuldu. Uyandığında her yeri kanlar içerisindeydi ve buluştuğu adam boğazını kesiyordu. Korkunç olayın ayrıntıları ise daha inanılmaz.
İNTERNET ÜZERİNDEN TANIŞMIŞTI; İngiltere'nin Mancherster şehrinde yaşayan Mark Canavagh internet üzerinden tanıştığı Steven Lund tarafından öldürülmeye çalışıldı. 51 yaşındaki adam buluşma yerine gittiğinde kendinden geçti. Kurbanını uyutan Lund, korkunç amacını gerçekleştirmeye karar verdi.
KENDİNE GELDİĞİNDE BOĞAZINA BIÇAK DAYALIYDI; Canavagh kendine geldiğinde üzerinde sadece bir havlu vardı ve her yeri kan içerisindeydi. Vücudunun her yerinde kesikler bulunan bir adam boğazına bir bıçak dayalı olduğunu fark etti.
CANI İÇİN DÖVÜŞÜP KAÇTI; Lund, yavaş yavaş kurbanının boğazını kesiyordu. Korkunç olayın farkında varan Canavagh, adamla dövüşerek elinden kurtuldu. Bulundukları dairede onu ittirerek elinden kaçmayı başardı. Bu korku filmlerini aratmayan sahneler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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