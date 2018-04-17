Adam internette tanıştığı adamla otele gitti sonra onu üzerinde buldu ve...

KENDİNE GELDİĞİNDE BOĞAZINA BIÇAK DAYALIYDI; Canavagh kendine geldiğinde üzerinde sadece bir havlu vardı ve her yeri kan içerisindeydi. Vücudunun her yerinde kesikler bulunan bir adam boğazına bir bıçak dayalı olduğunu fark etti.







