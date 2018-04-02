Adam bebeğe vurmaya başlayınca köpeğin tepkisine bakın

İnternetde yayılan bu video izlenme rekorları kırıyor. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren video da bir baba, bebeğine zarar veriyormuş gibi yapıp, köpeğin tepkisini ölçüyor. Köpeğin tepkisi ise birçok kişiye örnek olması gereken cinsten. Ailenin köpeği bu durum karşısında tepkisiz kalmıyor. Köpeğin bebeği nasıl koruduğunu görenler hayretler içerinde kalıyor. Bebeğe vuruyormuş gibi yapan adamı her seferinde havlayarak ve ısırarak engel olan köpek asıl altın vuruşu videonun finalinde yapıyor.

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