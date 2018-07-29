Adalet Komisyonu Başkanı Köylü, hastaneye kaldırıldı!

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, katıldığı bir programda rahatsızlanması sonucu Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş tarafından hastaneye götürülen Hakkı Köylü’nün kalp krizi geçirdiği ve bu yüzden de anjiyo olarak stent takıldığı öğrenildi.

Hastanede tedavisi devam eden Köylü’nün şuan için sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.