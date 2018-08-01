Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye cevap

ABD'nin yaptırım uygulayacağını açıkladığı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "ABD'de tek bir kuruş param yok" açıklaması yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." dedi.