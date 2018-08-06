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Adalet Bakanı Gül duyurdu! 1 Ocak'tan itibaren...

Adalet Bakanı Gül duyurdu! 1 Ocak'tan itibaren...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı alanında planladıkları bir takım değişiklikler kapsamında 1 Ocak'tan itibaren açılan davalar için süre kotası verileceğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 21:14 - Güncelleme: 06-08-2018 21:14

Yargı alanında planlanan değişiklikler konusunda alt yapının tamamlandığını belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim ve savcılarla da oturduk. Ortalama süreleri belirledik. Bir davanın 200 günü ya da 100 günü aşmaması için hedef koyduk. Bu dava 101'inci güne gelince hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek, gerekirse hakim eğitime alınacak" dedi

İstanbul'da yapılan “Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde konuşan Gül, program sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı. Bir öğrenicinin sorusu üzerine Adalet Bakanı Gül, yargı alanında bir takım değişiklikleri planladıklarını anlattı. Yaklaşık 6 -7 aydır çalışmaların sürdüğünü belirten Gül konuşmasına şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız bu hafta açıkladılar, bizim üzerinde yaklaşık 6-7 aydır çalıştığımız ve adli yıl başladığında 3 Eylül'de uygulamaya girecek bir uygulamamamız var. Dava açılınca vatandaş bir dava açtı. Diyelim ki, tazminat davası. Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim ve savcılarla da oturduk. Ortalama süreleri belirledik. Türkiye'de süre kaç gün, 200 gün. Olması gereken kaç gün 200 gün. Biz bir davanın 200 günü ya da 100 günü aşmaması için hedef koyduk. O süreyi aştı vatandaşımız. Yaklaşık 600 dava konusunu belirledik, bunları hakim ve savcılara bildirdik, herkes biliyor. Bu dava 101'inci güne gelince hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek. Hakim gerekirse eğitime alınacak"

DAVA SÜRELERİ BELLİ OLACAK

1 Ocak'tan itibaren açılan davalar için süre kotası verileceğini söyleyen Gül, "Böyle bir çalışma başlattık. 1 Ocak'tan itibaren vatandaşımız davasını açtığında eline belgeyi vereceğiz. Dava açarken davayı açan kişinin elindeki belgede senin davan 1 Ocak'ta açtıysa, 30 Haziran'da tamamlanacak gibi bir hedef süre vereceğiz. Kendimizi onunla yarıştıracağız" şeklinde konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 21:56 Adalet degil adaletsizlik bakani demeniz lazım.

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