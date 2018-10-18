Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den önemli açıklamalar

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Gül, savcılığın inceleme talebine Suudi makamların geç yanıt verdiğini söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Gündeme ilişkin konularda açıklama yapan Gül, "29 Aralık'ta 1600 hakim savcı alımı için sınav yapacağız"dedi.

KAŞIKÇI SORUŞTURMASI AA'ya konuşan Gül, Türkiye'nin süreci "dikkatli ve başarılı" bir şekilde yürüttüğünü söyledi. Gül şunları kaydetti:"Uluslararası hukuka uygun bir şekilde hareket etmeli yargı makamları. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılıyor. Soruşturmanın gizli olduğunu da hatırda tutmak gerekir. Siyaset cephesinde sürecin başından beri açık ve şefaf bir şekilde süreç izlendi. Önemli olan olayın aydınlatılması. Viyana Sözleşmesi'nden kaynaklı bazı hususlar var.

Bir konsolosluk binası herhangi bir yer değildir. Viyana Sözleşmesi'nde nasıl davranılacağı çizilmiştir. Bir idari makam buraya hemen gireceğim diye bir karar veremiyor. Sözleşmede yangın, afet gibi ifadeler var. Adli soruşturma derhal başlatıldı. Konsolosluk binasındaki arama için Suudi devletinin kabulü beklendi.

Dışişleri Bakanlığı yazışmalar yaptı. Gelecek cevaplar sonrası inceleme gerçekleştirilebildi. Olayı soruşturan adli mercilerimizdir. Elde edilen bulgulara göre adımları atacak olan da adli mercilerimizdir. Soruşturma titizlikle ve derinleştirilerek yapılıyor.