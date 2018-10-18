Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Gündeme ilişkin konularda açıklama yapan Gül, "29 Aralık'ta 1600 hakim savcı alımı için sınav yapacağız" dedi.

KAŞIKÇI SORUŞTURMASI

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Gül, "Soruşturmayı Adalet Bakanlığı değil, savcılık yürütüyor. Tüm bunlarla ilgili konuşulanların ötesinde ne olduğunu savcılık makamı takdir edecektir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hukukun gereği neyse, uluslararası hukukun gereği neyse yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Rahip Brunson'ın bırakılmasıyla ilgili konuşan Gül, eleştirilere "Türk yargısı kararını baskıyla, herhangi bir şekilde talimatla vermiş değildir." diye yanıt verdi.

BRUNSON MAHKUM OLDU

Brunson'ın edli kontrol kararı ve yurt dışı yasağının kaldırıldığına dikkat çeken Gül, "Bu kişi beraat etmedi, mahkeme mahkumiyet kararı verdi" dedi.

BİZİM İÇİN DEĞERLİ BİR KONU DEĞİL

ABD'nin kendisi ve İçişleri Bakanı Soylu hakkında aldığı yaptırım kararının kaldırılabileceğine yönelik haberler için Gül, "Bizim için ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı yerin ötesi teferruattır. Bizim için çok anlamlı, değerli bir konu değil." diye konuştu.

AF TEKLİFİ

MHP'nin af teklifine yönelik ise Gül, "Temel hassasiyetimiz toplumun hassasiyetiyle aynı istikamettedir. Bu konuda kararı verecek olan siyasettir" dedi.

CHP'NİN İŞ BANKASI HİSSELERİ

CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri için ise Gül, "Bu anlamda bir çalışma Meclis gündemine muhtemelen gelecektir." ifadelerini kullandı.

FETÖ'DEN 32 BİN TUTUKLU CEZAEVLERİNDE

Gül FETÖ terör örgütünden 32 bin, PKK'dan da 10 bin tutuklu hükümlünün cezaevlerinde bulunduğunu söyledi.