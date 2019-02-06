Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Gaziantep'e kadın eli değdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilen Fatma Şahin, Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi Proje Tanıtım Toplantısı'nda önümüzdeki dönemde yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Fatma Şahin'in, bir otelde düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gaziantep'in taş üstüne taş koyanların, "ben ne olacağım" değil, "şehrim ne olacak, memleketim, ülkem ne olacak" diyenlerin şehri olduğunu anlatan Gül, 31 Mart'ta "Gaziantep'i nasıl daha fazla büyütür, nasıl daha fazla yükseltiriz"in yollarını, cevaplarını hep birlikte arayacaklarını kaydetti.

Türkiye teğet geçti

Dünya'nın ekonomik krizlerle boğuştuğunu ve Türkiye'nin bu ekonomik krizleri teğet geçtiğini belirten Gül, "Türkiye'nin bu gücünün en büyük sihirli formülü istikrardı. Bu istikrar sayesinde büyüdü, gelişti." dedi.

KENTE KADIN ELİ DEĞDİ

Gül, Fatma Şahin ile kente kadın eli değdiğini ve her geçen gün güzelleştiğini ifade ederek, 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin çok büyük gelişme ve kalkınma örnekleri gösterdiğini söyledi.

Dünya ekonomik krizlerle boğuşurken, Türkiye'nin ekonomik krizleri teğet geçerek yükselişe ve büyümeye devam ettiğini anımsatan Gül, "Türkiye'nin bu gücünün en büyük sihirli formülü istikrardı. Bu istikrar sayesinde büyüdü, gelişti. Türkiye'de istikrarın kalıcı olarak devamı, hepimiz için önemli. Türkiye'de AK Parti'nin ortaya koyduğu siyaset, Türkiye'nin çimentosu olma siyasetidir." diye konuştu.

TEK HEDEFLERİ: AK PARTİ TÖKEZLESİN

Gül, AK Parti'nin yolsuzlukları ve yasakları ortadan kaldırarak, insan haklarını ön plana çıkaran politikaları hayata geçirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki dönemde de icraat odaklı ve bütün milletimizi kucaklayan, ötekileştirmeyen bu anlayışımızı, siyasetimizi sürdüreceğiz. Bugün Türkiye bir seçime giderken, AK Parti Cumhur İttifakı ile ortaya bir siyaset modeli koydu. Burada tüm kardeşlerimize hangi siyasi partiye oy verirse versin, bir çağrıda bulunuyorum, Cumhur İttifakı cumhurun büyümesi, cumhurun gelişmesi için yola çıkmış bir siyasi oluşumdur."

Bütün siyasi partilere ve tabanlarına çağrı

"Buradan bütün siyasi partilere ve tabanlarına bir çağrımız var. Diyoruz ki Cumhur İttifakı olarak Gaziantep’i, ilçelerimizi daha da büyütmek ve geliştirmek istiyoruz. 31 Mart’ın sonrasında 1 Nisan'da parti ayrımı gözetilmeyecek. 'Hepimiz, hep beraber bu şehri büyüteceğiz' anlayışıyla bütün vatandaşlarımızdan oy ve destek istiyoruz. Bu ülke için tek projesi, tek vizyonu olmayanların tek hedefleri, AK Parti tökezlesin, düşsün. AK Parti düşerse memlekete bir fayda mı var? Yok. Zararı mı var? Evet. Bu hizmetler ortada, siz daha iyisini mi yapacaksınız? Hayır, öyle bir iddiada yok. İşte Cumhur İttifakı Türkiye'yi ve şehirlerimizi daha da büyütmek ve geliştirmek için milletimizin desteğini istiyor. Gaziantepli hemşehrilerimizden tek isteğimiz, size daha fazla hizmet için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na güçlü desteğinizi bekliyoruz.”

Abdulhamit Gül, Gaziantep'in ve AK Parti'nin Türkiye'nin ağız tadı olduğuna işaret ederek, AK Parti'nin kaderinin Türkiye'nin kaderiyle bütünleştiğini vurguladı.

Türkiye'ye hiçbir algı operasyonu sökmez

Türkiye'nin yanı başında nelerin yaşandığını herkesin gördüğünü anlatan Gül, "Ama Türkiye bugün dimdik ayaktaysa, Türkiye'ye karşı hiçbir terör operasyonu, algı operasyonu sökmez diye dimdik duruyorsak, bunda AK Parti'nin ve onun da ötesinde lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi, cesareti ve milletiyle bütünleşmiş siyasetinin çok büyük bir katkısı vardır. Bu birliği, beraberliği hepimiz koruyalım. Sizlerden destek istiyoruz." dedi.

FATMA ŞAHİN’DEN YAKLAŞIK 1 SAATLİK SUNUM

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilk dönemindeki Gaziantep'in içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan 1 milyar liralık bütçeli Düzbağ İçme Suyu Projesi kapsamında bir yılda yapılan yüzde 27 indirimi hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ’nin iş birliğinde Türkiye'nin en büyük konut projesi olan Kuzey Şehir Projesi ve kent içi trafiği rahatlatacak Gaziray projesi başta olmak üzere birçok çalışmayı anlatan Şahin, gazi şehrin geleceğini doğrudan etkileyecek projeleri hakkında detay verdi.

AK Parti teşkilatında pek çok görev üstlenen Fatma Şahin, 31 Mart 2019 seçimlerinde bir kez daha kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye minnettar olduğunu dile getirdi.

Doğup, büyüdüğü ve yaşamını borçlu olduğu Gaziantep’e hizmet etmeyi amaçladığını anlatan Şahin, 5 yıllık dönemde gerçekleştirilen icraatları özetledi, yaklaşık 45 dakika süren sunumla yapacaklarını anlattı.

HEP DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ

Kendisine destek olan hemşerilerine teşekkür eden Başkan Şahin, “Gerek bana destek olan siz değerli hemşerilerime, gerekse çalışmalarımızı takip eden, inceleyen ve bizlere yol göstererek çalışmaya devam etmemiz için cesaretlendiren Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye karşı sorumluluklarımız var. Yaptıklarımızı yeterli bulmaya hakkımız yok, hep daha fazlasını başarmak zorundayız” dedi.

Geçmiş dönemde imar ve nazım planlarını hazırladıklarını dile getiren Şahin, Gaziantep’in 2040 yılına kadar öngörülen ulaşım gereksinimlerine göre ulaşım nazım planını tamamlayarak yeni dönemde yaşama geçireceklerini belirtti.

GAZİANTEP LOJİSTİK MERKEZİ OLACAK

Türkiye’nin lojistik merkezinin Gaziante’te olacağına parmak basan Fatma Şahin, “Gaziantep taşımacılıkta merkez olacak, günde 120 tır Karkamış’tan geçiyor. Yapılan düzenlemelerle büyük bir lojistik merkezi kurulacak. Yeni merkez konum ve yollara göre planlandı. Yeni dönemde Allah’ın izniyle çalışmalara başlayacağız” dedi.

METRO PROJESİ

“Gar-Düztepe-Hastane Hafif Raylı Sistem (Metro) Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri ” ve “Gar-Gaün 15 Temmuz Yerleşkesi Hafif Raylı Sistem (Metro) Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri ” işleri kapsamında proje çalışmalarının tamamlandığını aktaran Şahin, şöyle konuştu: “Yoğunlukta Rusya ile yarışıyoruz. Sağlıklı büyüyebilmemiz için trafiği halletmeliyiz. Metro ile yerin altına girmemiz lazım. 1’inci hattı tamamladık. Dünyanın en iyileriyle çalışarak 15 ayda yaptığımız ulaşım master planı onaylandı ve temel atacak duruma geldik. Aklımızda Gaziray ile 25 kilometre bitince, Demokrasi meydanından Düztepe’ye, oradan Yeşilvadi’ye geçerek Akkent’e ve yeni şehir hastanesine gidecek bir metro hattı planlanıyor. Sizlerin desteğiyle Cumhurbaşkanımıza gideceğiz temeli atma noktasına getireceğiz.”

KENDİRLİ GAZİ KÜLTÜR MERKEZİ ARKEOLOJİ MERKEZİ OLACAK

Kendirli Gazi Kültür Merkezi’nin arkeoloji enstitüsüne dönüştürüleceğini aktaran Başkan Fatma Şahin, arkeoloji cenneti olan Türkiye’nin en gelişmiş Anadolu Arkeoloji Merkezi kurularak yerli ve yabancı birçok araştırmacının bu merkezden yararlanacağını bildirdi.

BİLİM MERKEZİ KURULACAK

Şahin, şunları bildirdi: “Gaziantep’in bir farkı var. Bir eser ortaya çıkarken devlet işin içinde, hayırsever işin içinde, görevliler işin içinde. Gaziantep modeli bu. Parasız iş yapma modeli bu. Bir bilim merkezi kuruyoruz, dışını Topcuoğlu ailesi, içini TÜBİTAK yapıyor, yerini Gaziantep Üniversitesi veriyor gençlerimizde bunu kullanacak.”

Twitter'da TT oldu

Fatma Şahin'in #YükselenGaziantep etiketiyle gerçekleştirdiği tanıtım toplantısı, Twitter'da çok konuşulanlar listesine girdi.