Suriye'de kritik gelişme! Putin emri verdi Doğu Guta'da sivillerin ayrılması için koridor açılıyor haberin devamı için tıklayın »
Mehmetçik destan yazıyor! Ve hilal tamamlandı haberin devamı için tıklayın »
Cumhurbaşkanı Erdoğan : 'Trollerin dediği gibi kabine revizyonu asla söz konusu değil'... haberin devamı için tıklayın »
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa mı ediyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi... haberin devamı için tıklayın »
Aczmendi Şeyhi Müslim Gündüz'ün, İslamiyet öncesi cahiliye devrinde kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesiyle ilgili bir dini sohbette cemaate söylediği sözler kan dondurdu. Müslim'in diri diri gömülen kız çocuklarıyla ilgili "Keşke öyle gömme değil de, bir şekilde öldürmeyi adet etselerdi. Boyunlarını kesip atsalardı" ifadesini kullandı.
Çocuklara yönelik cinsel istismar konusunda toplumda oluşan hassasiyet nedeniyle hükümet adım atarak komisyon kurup çalışmalar başlattı.Ancak bugün ortaya çıkan video, tartışmaları körükledi. Kamuoyu önüne çıkan kimi isimlerin yaptıkları açıklamalar kadın ve çocuğa bakış açısı nedeniyle gündemde yer alırken, Aczimendi Şehit Gündüz'ün ortaya çıkan videosu izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.
"KIZ ÇOCUKLARINI GÖMMEK YERİNE BOYUNLARINI KESİP ATSALARDI"
Müslim "Şimdi asrı saadetten evvel, kız çocuklarını diri diri gömmek... O zaman da bugünün hali varmış. Yani bu kız çocuğu mutlaka senin gözünün önünde gayrı meşru iş yapacak. Bu kızı kurtarmak mümkün değil. Keşke öyle gömme değil de, bir şekilde öldürmeyi adet etselerdi. Boyunlarını kesip atsalardı. Onun için böyle yapmışlar. Bedava değil, boşuna değil. Biliyor ki bu kız gözünün önünde gayrı meşru olacak. 'Şimdiden ödlüreyim o çağa elmeden' diyor." diyerek kız çocuklarının öldürülmesini haklı bulduğunu açıkça söylüyor.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER