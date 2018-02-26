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Aczimendi Şeyhi Gündüz'den skandal sözler: Kızları gömmek yerine boyunlarını kesselerdi

Aczmendi Şeyhi Müslim Gündüz'ün, İslamiyet öncesi cahiliye devrinde kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesiyle ilgili bir dini sohbette cemaate söylediği sözler kan dondurdu. Müslim'in diri diri gömülen kız çocuklarıyla ilgili "Keşke öyle gömme değil de, bir şekilde öldürmeyi adet etselerdi. Boyunlarını kesip atsalardı" ifadesini kullandı.

Çocuklara yönelik cinsel istismar konusunda toplumda oluşan hassasiyet nedeniyle hükümet adım atarak komisyon kurup çalışmalar başlattı.Ancak bugün ortaya çıkan video, tartışmaları körükledi. Kamuoyu önüne çıkan kimi isimlerin yaptıkları açıklamalar kadın ve çocuğa bakış açısı nedeniyle gündemde yer alırken, Aczimendi Şehit Gündüz'ün ortaya çıkan videosu izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.

"KIZ ÇOCUKLARINI GÖMMEK YERİNE BOYUNLARINI KESİP ATSALARDI"

Müslim "Şimdi asrı saadetten evvel, kız çocuklarını diri diri gömmek... O zaman da bugünün hali varmış. Yani bu kız çocuğu mutlaka senin gözünün önünde gayrı meşru iş yapacak. Bu kızı kurtarmak mümkün değil. Keşke öyle gömme değil de, bir şekilde öldürmeyi adet etselerdi. Boyunlarını kesip atsalardı. Onun için böyle yapmışlar. Bedava değil, boşuna değil. Biliyor ki bu kız gözünün önünde gayrı meşru olacak. 'Şimdiden ödlüreyim o çağa elmeden' diyor." diyerek kız çocuklarının öldürülmesini haklı bulduğunu açıkça söylüyor.

  • Güncel 26 Şubat 2018 15:09
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ESRA BABYİĞİT 26 Şubat 2018 17:20 KADINLARIN ÇOCUKLARIN BOYUNLARINI KESECEKLERİNE SENİN GİBİLERİN BOYNUNU KESMEK DAHA MÜNASİP

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