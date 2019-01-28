Acun'u reddetti Türkiye rekoru kırdı! Herkes bu fenomeni konuşuyor

Geçtiğimiz yıllarda 7 saniyelik kısa video paylaşma uygulaması olan Vine'da tanınarak sosyal medya fenomeni haline gelen ve asıl adı Yusuf Aktaş olan Reynmen, bir anda tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi. Reynmen, çıkardığı 'Derdim Olsun' şarkısı ile YouTube Türkiye tarihinde bir günde en çok izlenen klip ünvanını eline aldı. Rekoru Aleyna Tilki'nin elinden alan Reynmen'in şarkısı üçüncü gününde 25 milyon izlenmeye ulaştı.
Uzun süredir YouTube videoları çeken Reynmen'in milyonlarca takipçisi bulunuyor. Türkiye'nin önemli isimleriyle videolar çeken ve içerik üreten fenomenin ismi öyle olacak ki Acun Ilıcalı'nın bile kulağına gitmiş. Reynmen, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Acun Ilıcalı'nın kendisine YouTube üzerinden Survivor programını sunmasını teklif ettiğini söylemişti.
"Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye rekorunu elinde bulunduran Yusuf Aktaş 24 yaşındadır. İlkokul eğitimine Ahmet Kabaklı Okulunda ve Fatih Sultan Mehmet okullarında, lise eğitimine ise Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesindee başlamış ve Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmıştır. Fakat liseyi tamamlayamayan Aktaş, Açıköğretim mezunu olmuştur.
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