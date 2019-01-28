Acun'u reddetti Türkiye rekoru kırdı! Herkes bu fenomeni konuşuyor

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın Survivor'la alakalı yeni projesine dahil etmek istediği sosyal medya fenomeni Reynmen, Türkiye rekoru kırdı.

Acun'u reddetti Türkiye rekoru kırdı! Herkes bu fenomeni konuşuyor

Geçtiğimiz yıllarda 7 saniyelik kısa video paylaşma uygulaması olan Vine'da tanınarak sosyal medya fenomeni haline gelen ve asıl adı Yusuf Aktaş olan Reynmen, bir anda tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi. Reynmen, çıkardığı 'Derdim Olsun' şarkısı ile YouTube Türkiye tarihinde bir günde en çok izlenen klip ünvanını eline aldı. Rekoru Aleyna Tilki'nin elinden alan Reynmen'in şarkısı üçüncü gününde 25 milyon izlenmeye ulaştı.

112
Acun'u reddetti Türkiye rekoru kırdı! Herkes bu fenomeni konuşuyor

Uzun süredir YouTube videoları çeken Reynmen'in milyonlarca takipçisi bulunuyor. Türkiye'nin önemli isimleriyle videolar çeken ve içerik üreten fenomenin ismi öyle olacak ki Acun Ilıcalı'nın bile kulağına gitmiş. Reynmen, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Acun Ilıcalı'nın kendisine YouTube üzerinden Survivor programını sunmasını teklif ettiğini söylemişti.

212
Acun'u reddetti Türkiye rekoru kırdı! Herkes bu fenomeni konuşuyor

ACUN'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ: Reynmen, hedefleri arasında olmadığını ve başka şeyler planladığını söyleyerek bu teklifi reddetmişti. Peki insanların Reynmen olarak tanıdığı, asıl adı Yusuf Aktaş olan rekortmen fenomen kimdir?

312
Acun'u reddetti Türkiye rekoru kırdı! Herkes bu fenomeni konuşuyor

"Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye rekorunu elinde bulunduran Yusuf Aktaş 24 yaşındadır. İlkokul eğitimine Ahmet Kabaklı Okulunda ve Fatih Sultan Mehmet okullarında, lise eğitimine ise Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesindee başlamış ve Başakşehir Lisesi’ne geçiş yapmıştır. Fakat liseyi tamamlayamayan Aktaş, Açıköğretim mezunu olmuştur.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro