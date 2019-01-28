Acun'u reddetti Türkiye rekoru kırdı! Herkes bu fenomeni konuşuyor

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın Survivor'la alakalı yeni projesine dahil etmek istediği sosyal medya fenomeni Reynmen, Türkiye rekoru kırdı.

Geçtiğimiz yıllarda 7 saniyelik kısa video paylaşma uygulaması olan Vine'da tanınarak sosyal medya fenomeni haline gelen ve asıl adı Yusuf Aktaş olan Reynmen, bir anda tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi. Reynmen, çıkardığı 'Derdim Olsun' şarkısı ile YouTube Türkiye tarihinde bir günde en çok izlenen klip ünvanını eline aldı. Rekoru Aleyna Tilki'nin elinden alan Reynmen'in şarkısı üçüncü gününde 25 milyon izlenmeye ulaştı. Twitter

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Uzun süredir YouTube videoları çeken Reynmen'in milyonlarca takipçisi bulunuyor. Türkiye'nin önemli isimleriyle videolar çeken ve içerik üreten fenomenin ismi öyle olacak ki Acun Ilıcalı'nın bile kulağına gitmiş. Reynmen, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Acun Ilıcalı'nın kendisine YouTube üzerinden Survivor programını sunmasını teklif ettiğini söylemişti. Twitter

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ACUN'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ: Reynmen, hedefleri arasında olmadığını ve başka şeyler planladığını söyleyerek bu teklifi reddetmişti. Peki insanların Reynmen olarak tanıdığı, asıl adı Yusuf Aktaş olan rekortmen fenomen kimdir? Twitter

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