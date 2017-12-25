Acun'dan Şeyma'ya dudak uçuklatan hediye!

Şu sıraları Survivor 2018 hazırlıklarına devam eden Acun Ilıcalı, geçtiğimiz eylül ayında evlendiği Şeyma Subaşı’na yaklaşık 225 bin liraya saat satın aldığı öne sürüldü. Kızı Melisa ile birlikte Miami'de tatil yapan Subaşı yaptığı paylaşımlarla Instagram fenomenine dönüşmüştü. Birçok anını sosyal medyadan paylaşan Subaşı'nın paylaşımlarından birindeki saat detayı bu hediyeyi ortaya çıkardı.