Acun'dan olimpiyat şampiyonuna bomba teklif!

Türkiye başta olmak üzere Brezilya, Meksika ve Yunanistan'da Survivor 2018'e hazırlanan Acun Ilıcalı'nın Yunan olimpiyat şampiyonuna 700 bin TL'lik teklif yaptığı iddia edildi. Olimpiyat şampiyonu Kostas Kenteri'yi Yunanistan'da tanındığı için ekran yüzü yapmak istediği ancak sporcunun teklifi geri çevirdiği iddia edildi.