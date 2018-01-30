Acun'dan olimpiyat şampiyonuna bomba teklif!

Acun'dan olimpiyat şampiyonuna bomba teklif!

Türkiye başta olmak üzere Brezilya, Meksika ve Yunanistan'da Survivor 2018'e hazırlanan Acun Ilıcalı'nın Yunan olimpiyat şampiyonuna 700 bin TL'lik teklif yaptığı iddia edildi. Olimpiyat şampiyonu Kostas Kenteri'yi Yunanistan'da tanındığı için ekran yüzü yapmak istediği ancak sporcunun teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

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Acun'dan olimpiyat şampiyonuna bomba teklif!

Yunanistan'da yayınlanan bir televizyon programında açıklanan bilgiye göre, Kenteris kendisine teklif edilen bu miktarı erken elenip Survivor'da bir hafta da kalsa, altı ay da kalsa alacaktı.

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Acun'dan olimpiyat şampiyonuna bomba teklif!

Survivor'da geçtiğimiz yıl Survivor Türkiye ile Survivor Yunanistan takımları arasında yarış yapılmış ve oyunu Türk takımı kazanmıştı. Kazanan yarışmacılar ailelerinden bir kişi ile birlikte Yunanistan'da bir hafta tatil ödülünün sahibi olmuş, oyun sonrası ise iki takım Fedon eşliğinde iki ülkenin ortak lezzetleriyle donatılmış yemek ödülünü paylaşmıştı.

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Acun'dan olimpiyat şampiyonuna bomba teklif!

Geç yıl George Angelopoulos Survivor 2017 Yunanistan'ın şampiyonu olarak zafere ulaşmıştı.

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