Acun'dan flaş karar! Ortalığı kasıp kavuracak isim geliyor

'O Ses Türkiye' jüri üyesi olduktan sonra adından sıkça söz ettiren şarkıcı Yıldız Tilbe, kendi ismini taşıyan şov programı ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında boy gösterecek. O Ses Türkiye'nin önümüzdeki ay final yapmasının ardından Yıldız Tilbe, yeni programına başlayacak. Acun Ilıcalı'nın enerjisine çok güvendiği Tilbe, ünlü isimleri programında ağırlayacak. Tilbe'nin kalabalık bir ekip kurduğu ve çalışmalara başladığı belirtildi. Konuyla alakalı bir yazı kaleme alan Posta gazetesi yazarı Mesut Yar, "Bir Yeniden Doğuş Hikayesi" başlığıyla bu müjdeli haberi köşesine taşıdı. Twitter

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Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Bir Yeniden Doğuş Hikayesi" başlıklı yazısı şöyle: "Yıldız Tilbe, Star TV'de başladığı talk show macerasını TRT Müzik, Flash TV gibi kanallarda sürdürmüştü. Kabul etmek gerekir ki az konuşan ama konuştuğu zaman bilgeliği dışına vuran farklı bir profili var. Ve bir şekilde kendini sevdiriyor. Twitter

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Sıradan toplumları zenginleştiren 'çılgın' kadrosunun içini kimseyi rahatsız etmeden dolduran bir isim. 'O Ses Türkiye'nin (TV8) en zor beğenen jürisi.

Ama aynı zamanda müthiş bir vicdan ve nezaket sahibi. Nitekim bu özellikleriyle programa getirdiği renk de ortada. Şimdi yine kendi ismini taşıyan şovuyla aynı ekranda olacak.

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