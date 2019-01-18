Acun'a taş çıkartacak 'O Ses Çavdarhisar' yarışması düzenlendi

Ortaokul öğrencilerinin hazırlayıp düzenlediği 'O ses Çavdarhisar' yarışması, gerçeğine taş çıkarttı. Duvarlara O Ses Türkiye logosunun aynısını çizen öğrenciler, sesleriyle de büyük beğeni topladı. Çavdarhisar ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, Şube Müdürü Mücahit Sarıkaya, İlçe Emniyet Amiri Erkan Şen, daire amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Okul Müdürü Canip Özkan, yaptığı açıklamada yarışmaya katılan öğrencilerini tebrik ederek, ''Yarışmaya katılan 33 öğrencimizi göstermiş oldukları cesaretten dolayı kutluyorum. Dönem sonu güzel bir etkinliğe imza atmış olduk."
Program sonunda yarışmayı kazanan öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.
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