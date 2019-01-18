Acun'a taş çıkartacak 'O Ses Çavdarhisar' yarışması düzenlendi

"Bizleri yalnız bırakmayan Kaymakam Furkan Berber'e ve protokol üyelerimize teşekkür ederim. Yarışmada birinci olan Onur Minaz ikinci olan Bayram Uyanık ve üçüncü olan 3S grubu ( Sıla Akça - Sıla Balık- Sevde Yiğit ) arkadaşlarımızı tebrik ediyorum'' dedi.