Acun'a taş çıkartacak 'O Ses Çavdarhisar' yarışması düzenlendi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Çavdarhisar Ortaokulu'nda Tv8'deki O Ses Türkiye yarışmasından etkilenilerek düzenlenen yarışmanın kazananları belli oldu.

Acun'a taş çıkartacak 'O Ses Çavdarhisar' yarışması düzenlendi

Ortaokul öğrencilerinin hazırlayıp düzenlediği 'O ses Çavdarhisar' yarışması, gerçeğine taş çıkarttı. Duvarlara O Ses Türkiye logosunun aynısını çizen öğrenciler, sesleriyle de büyük beğeni topladı. Çavdarhisar ortaokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, Şube Müdürü Mücahit Sarıkaya, İlçe Emniyet Amiri Erkan Şen, daire amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. 

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Acun'a taş çıkartacak 'O Ses Çavdarhisar' yarışması düzenlendi

Okul Müdürü Canip Özkan, yaptığı açıklamada yarışmaya katılan öğrencilerini tebrik ederek, ''Yarışmaya katılan 33 öğrencimizi göstermiş oldukları cesaretten dolayı kutluyorum. Dönem sonu güzel bir etkinliğe imza atmış olduk."

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Acun'a taş çıkartacak 'O Ses Çavdarhisar' yarışması düzenlendi

"Bizleri yalnız bırakmayan Kaymakam Furkan Berber'e ve protokol üyelerimize teşekkür ederim. Yarışmada birinci olan Onur Minaz ikinci olan Bayram Uyanık ve üçüncü olan 3S grubu ( Sıla Akça - Sıla Balık- Sevde Yiğit ) arkadaşlarımızı tebrik ediyorum'' dedi. 

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Acun'a taş çıkartacak 'O Ses Çavdarhisar' yarışması düzenlendi

Program sonunda yarışmayı kazanan öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.

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