Acun'a büyük şok: 1 milyon liraya yakın para cezası geldi!

Acun'a büyük şok: 1 milyon liraya yakın para cezası geldi!

RTÜK, Yetenek Sizsiniz Türkiye programında şort giyen 7-11 yaş aralığındaki çocuklar nedeniyle TV8’e para cezası verdi. Kanalın, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verildi. RTÜK, Hadise'nin Sıfır tolerans klibi nedeniyle de müzik kanallarına ceza kesti. Raporda ilginç ifadeler yer aldı.

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Acun'a büyük şok: 1 milyon liraya yakın para cezası geldi!

TV8’de yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programında yaşları 7 ila 11 arasında değişen küçük çocukların şortlu dans gösterisi RTÜK’te tartışmaya neden olmuştu. Görüntülerden rahatsız olan AK Partili üyeler Üst Kurul toplantısında kanala ceza verilmesini istemişti. AK Partili üyelerin bu çocuklarla ilgili “Millet tahrik oluyor” dediği iddia edilmiş, çıkan haberler ise yalanlanmamıştı.

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Acun'a büyük şok: 1 milyon liraya yakın para cezası geldi!

Kanalın, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Bu program nedeniyle kanala reklam gelirinin yüzde 2’sine denk gelecek bir para cezası verildi. Bu ceza da yaklaşık 1 milyon liraya tekabül ediyor.

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Acun'a büyük şok: 1 milyon liraya yakın para cezası geldi!

RTÜK, müzik kanallarında yayınlanan Hadise’nin Sıfır Tolerans klibi nedeniyle; Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2’si kadar para cezası verdi. Kanalın, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verildi.

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